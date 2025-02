Quicomo.it - Erba, investito e sbalzato per 10 metri: l'ex assessore Franco Brusadelli fuori dalla rianimazione

Buselli, l'uomo di 84 anninella mattinata di ieri 3 febbraio a, in via Leopardi è uscitoed è stato spostato nella serata di ieri in neurochirurgia con una prognosi di 30 giorni. L'uomo, che era stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in.