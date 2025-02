Era ai domiciliari per stupro scappa il giorno dopo e violenza un’altra ragazza | il caso del pr delle discoteche a Roma

Leggi su Open.online

Era agli arrestiper aver violentato una giovaneimmagine, ma è evaso e ha abusato divittima nel giro di 24 ore. Augusto Coesar Martinez Sanchez, 36enne di origini peruviane, noto nellene come promoter e impresario di ragazze immagine, è stato arrestato nuovamente dai carabinieri della compagnia di Bracciano e trasferito in carcere.L’uomo si trovava aiin attesa del braccialetto elettronicoche gli era stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare per unasessuale avvenuta tra l’11 e il 12 ottobre 2024, nei pressi della discoteca El Taboo, nel quartiere Tiburtino. Ma è riuscito a fuggire e ha violentato una ventenne incontrata al locale Rum 26, all’Eur. Tutto in 24 ore.Secondo le indagini, il modus operandi sarebbe stato simile in entrambi i casi: le vittime erano prive di coscienza al momentoaggressioni.