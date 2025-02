Oasport.it - Equitazione: Emanuele Camilli entra nei Riesenbeck International! Pronto a Global Champions Tour e Global Champions League

Per l’azzurra arriva una grandissima notizia., cavaliere in grado di riportare i colori italiani nella finale individuale olimpica del salto ostacoli, a Parigi 2024, disputerà ile la2025.Il romano, classe 1982, è stato inserito nel roster di assoluto riferimento deiformazione teutonica dove, peraltro, è l’unico non tedesco in lista.Insieme a lui, ci sono: un certo Christian Kukuk, campione olimpico individuale a Parigi 2024, Philipp Weishaupt, che sta disputando una buona FEI Jumping World Cup 2024-2025, e i solidissimi Tiara Bleicher, Marco Kutscher e Maximilian Weishaupt., prima dell’inizio dele della, in programma a Doha – Qatar – dal 27 febbraio al 1° marzo 2025, sarà di scena con l’Italia nella prima tappa dellaof Nations di Abu Dhabi: evento che si terrà invece negli Emirati Arabi Uniti dal 12 al 16 febbraio.