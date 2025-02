Tpi.it - Endless Love: le anticipazioni della puntata in onda il 4 febbraio su Canale 5

: lee la tramainil 4su5Questa sera, martedì 42025, alle ore 21.20 su5 va inunadi, la popolare fiction di successo inogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasionefineprima stagione e l’iniziosec. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su5. Vediamo insieme lee la trama di stasera.e tramaNihan viene condotta da Baran nel nascondiglio di Emir dove viene stordita e legata in catene, così da poter essere sorvegliata da Asu. Grazie alle sue indagini, Kemal scopre che la talpa è Adem ma è troppo tardi: l’agente ha rapito Zeynep per poi rapire anche Ayhan e Zehir.