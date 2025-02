Sport.quotidiano.net - Empoli, l’ultimo giorno di mercato. Il rinforzo per l’attacco è Kouame

Il gong di ieri a mezzanotte ha ufficialmente fatto calare il sipario sulla finestra invernale di calcio, che in casaè stata abbastanza turbolenta. Tante le voci che in questo mese hanno riguardo i giocatori azzurri, destabilizzandone anche un po’ la serenità, vedi Fazzini e Goglichidze. Per il fantasista viareggino ci hanno provato soprattutto la Lazio, ma alla fine l’accordo non si è trovato. Negli ultimi giorni, dopo che avevano sondato il terreno Milan e Juventus, il giovane difensore georgiano è stato a un passo dalla Roma salvo poi non farsene di niente per una distanza sui bonus e sulle condizioni che avrebbero dovuto portare all’obbligo di riscatto. Molto chiacchierato anche il nome di Anjorin, accostato a Torino, Atalanta e Juventus e proprio ieri anche quello di Cacace, su cui avrebbe messo gli occhi il Besiktas.