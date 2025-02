Sport.quotidiano.net - Emma Villas mette in cascina due punti preziosi. Rimane ancora aperta la corsa ai playoff

Dueper tenerela. La rimonta di Porto Viro, la seconda stagionale da 0-2 a 3-2 (l’altra fu a Pineto alla seconda giornata), perdi avvicinarsi a una sola lunghezza di distacco dalla settima posizione, l’ultima utile per accedere ai. Si era parlato alla vigilia di un turno potenzialmente favorevole per guadagnare terreno; alla fine sono stati intascati duesu Pineto e uno su Cuneo, sconfitta al tiebreak da Catania (su cui non ne sono stati conquistati, ma era preventivato in virtù dello scontro diretto) e addirittura perso uno su Aversa che ha sovvertito il pronostico espugnando Ravenna in tre set. La formazione campana, con questo successo, pone una seria candidatura a un posto fra le prime quattro, quindi per una testa di serie nel primo turno deiche all’altezza dei quarti di finaleranno di fronte seconda contro settima, terza contro sesta e quarta contro quinta, con la prima della classe che invece potrà usufruire del passaggio automatico alle semifinali.