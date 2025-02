Dilei.it - Emma Marrone inedita nella Giornata contro il cancro: “Non mollate mai”

non dimentica la lunga battaglia combattutaile martedì 4 febbraio, proprio in occasione dellaMondialequesta terribile malattia, la cantante salentina ha deciso di condividere su Instagram una storia in cui fa un tuffo nel suo doloroso passato, per portare un messaggio di speranza e rinascita., il messaggio pieno di speranza su InstagramCombatterela malattia e vincerla, tornando alla vita, proprio come ha fatto lei: è unaquella apparsa oggi sui social, dove la cantante salentina ha voluto dare il suo importante contributo alla lottail. Un contributo che arriva da un’esperienza dolorosa vissuta in prima persona e cheha affrontato con tutta se stessa portando infine a casa una vittoria che vale la vita.