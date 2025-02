Emis Killa | Sono solo indagato non sono preoccupato Non ho mai mollato manco uno schiaffo allo stadio

Leggi su Open.online

«Chiaramente avrei preferito andare a Sanremo. Non penso che queste frequentazioni (con gli ultras del Milan, ndr) mi abbiano danneggiato. Io con loro hocondiviso l’amicizia. Io al momento, non». Queste le parole del rapperin un passaggio dell’intervista andata in onda su Rai3, nella puntata del programma di Massimo Giletti, «Lo stato delle cose».Il nome dell’artista figura nel registro degli indagati per associazione a delinquere nell’inchiesta «Doppia curva» della Direzione distrettuale antimafia sugli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista, con il reset delle curve milanesi. Dopo la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagatiha rinunciato a gareggiare per il Festival di Sanremo. Nella sua abitazione a Vimercate erano stati trovati coltelli, tirapugni e un taser.