Ilfattoquotidiano.it - Emis Killa si difende: “C’ero alla colluttazione allo stadio, ma non ne faccio parte, sono diversi metri indietro. Non ho mai mollato manco uno schiaffo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, come ha riportato il Corriere della sera, sarebbe stato “iscritto nel registro degli indagati dell’inchiesta Doppia Curva della Direzione distrettuale antimafia sugli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista che a fine settembre ha portato all’sione di 19 misure cautelari e all’azzeramento delle due curve di Milano”. Supende un Daspo del questore di Milano, Bruno Megale, che gli interdice le manifestazioni sportive per una durata di tre anni. In seguito a queste notizie il rapper ha deciso di ritirarsi dgara del Festival di Sanremo 2025 e ha pubblicato questa notte il brano “Demoni”.Il brano, scritto dstessoe composto insieme a Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin, in arte Cripo, che ne ha curato anche la produzione, racconta la relazione sentimentale tra due persone, in particolare in una delle prime notti d’amore, quando è ancora tutto da scoprire, tra dubbi, chimica, passione.