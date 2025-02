Lapresse.it - Emis Killa pubblica ‘Demoni’, il brano ritirato da Sanremo 2025

Dopo la rinuncia a, esce oggi, martedì 4 febbraio, su tutte le piattaforme digitali ‘Demoni‘, il nuovo singolo dicon cui il cantante avrebbe dovuto partecipare al Festival. Il rapper per l’occasione ha annunciato anche uno speciale live show per riunire tutti i suoi fan a chiusura dell’estate: EM16, mercoledì 10 settembre, a Fiera Milano Live, una data evento prodotta da Friends&Partners e Vivo Concerti. I biglietti saranno acquistabili online e nei punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 5 febbraio alle ore 16. Tutti coloro che erano presenti al “No Phone Party” dello scorso 15 dicembre al Fabrique di Milano avranno diritto a un prezzo speciale per i biglietti di EM16. Cosa racconta il testo didi‘Demoni‘, scritto dallo stessoe composto insieme a Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin, in arte Cripo, che ne ha curato anche la produzione, racconta la relazione sentimentale tra due persone, in particolare in una delle prime notti d’amore, quando è ancora tutto da scoprire, tra dubbi, chimica, passione.