Emis Killa pubblica Demoni brano che avrebbe presentato a Sanremo 2025

chein gara al Festival diprima di rinunciare a partecipare, annunciato un nuovo concerto evento a MilanoEsce oggi su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo diche per l’occasione annuncia anche uno speciale live show per riunire tutti i suoi fan a chiusura dell’estate: EM16, mercoledì 10 settembre, a Fiera Milano Live, una data evento prodotta da Friends&Partners e Vivo Concerti. I biglietti saranno acquistabili online e nei punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 5 febbraio alle ore 16. Tutti coloro che erano presenti al No Phone Party dello scorso 15 dicembre al Fabrique di Milano avranno diritto a un prezzo speciale per i biglietti di EM16., scritto dallo stessoe composto insieme a Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin, in arte Cripo, che ne ha curato anche la produzione, racconta la relazione sentimentale tra due persone, in particolare in una delle prime notti d’amore, quando è ancora tutto da scoprire, tra dubbi, chimica, passione.