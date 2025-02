361magazine.com - Emis Killa, esce il brano che sarebbe stato in gara a Sanremo. “Non sono preoccupato”

Si chiama “Demoni”oggi su tutte le piattaforme digitali “Demoni”, il nuovo singolo diche avrebbe dovuto partecipare a2025. Poi l’artista, a causa delle indagini a suo carico per l’inchiesta Doppie Curve ha preferito ritirarsi dallaannuncia pure uno speciale live show per riunire tutti i suoi fan a chiusura dell’estate 2025: EM16, mercoledì 10 settembre, a Fiera Milano Live, una data evento prodotta da Friends&Partners e Vivo Concerti. Ibiglietti saranno acquistabili online e nei punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 5 febbraio alle ore 16. Tutti coloro che erano presenti al “No Phone Party” dello scorso 15 dicembre al Fabrique di Milano avranno diritto a un prezzo speciale per i biglietti di EM16. Per qualsiasi informazione: https://www.