Quotidiano.net - Emis Killa, è uscito ‘Demoni’: testo e significato della canzone ritirata da Sanremo

Lo aveva anticipato con un post social nella giornata di ieri e ha mantenuto la promessa: questa notteha pubblicato. Si tratta del brano con cui il rapper avrebbe dovuto partecipare a2025 – ecco la lista completa delle canzoni in gara – e che è stato distribuito sulle piattaforme online a partire dall’1. Il rapper ha, infatti, scelto di non partecipare alla kermesse canora dopo il suo coinvolgimento nell’indagine ‘Doppia Curva’ e questo lo svincola anche dal mantenere inedita lafino all’inizio del Festival. Ma di cosa parla? Duetti2025: la lista ufficiale di cantanti e canzonidi“Siamo soli come il mare come angeli nell’Ade come fossimo due strade che non si sono incrociate Stiamo in giro a fare festa se i demoni in testa non ci fanno dormire Ci vediamo ma in segreto Come i narcos di Cali” Laracconta di un amore tormentato e clandestino che coinvolge due persone, una storia che non sa finire ma che gli amanti si sforzano di mantenere segreta.