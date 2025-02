Movieplayer.it - Emilia Perez: Netflix ha interrotto la campagna per gli Oscar di Karla Sofia Gascon

Leggi su Movieplayer.it

non si recherà a Los Angeles per gli eventi promozionali legati alla stagione dei premi, ma potrebbe ancora partecipare ai Goya. Questa settimana, la candidata all'come migliore attrice perPérez,Sofía Gascón, avrebbe dovuto volare a Los Angeles dalla sua casa in Spagna per un'intensa settimana di eventi promozionali in vista della notte delle stelle. Giovedì 6 febbraio, avrebbe dovuto sedersi con il suo scrittore/regista, Jacques Audiard, e le co-star, Selena Gomez e Zoe Saldaña, al pranzo degli AFI Awards. La sera di venerdì 7 febbraio, lei e i suoi colleghi si sarebbero riuniti di nuovo ai Critics Choice Awards, a un tavolo al centro del Barker Hangar di Santa Monica, mentre il giorno successivo avrebbero dovuto dividersi .