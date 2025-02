Cinemaserietv.it - Emilia Pèrez, Karla Sofia Gascòn esclusa dalla campagna Oscar del film e ‘scaricata’ da Netflix

La candidatura diSofía Gascón agliper il suo ruolo inPérez avrebbe dovuto rappresentare un momento storico: la prima attrice transgender dichiarata a ottenere una nomination per il premio più ambito del cinema. Tuttavia, negli ultimi giorni, la sua presenza nella stagione dei premi è stata offuscata da una bufera mediatica che ha portato alla sua esclusionepromozionale del, comprese proiezioni ed eventi.Come ci ricorda THR, Gascón era attesa a Los Angeles per partecipare a una serie di eventi cruciali per la corsa agli, tra cui il pranzo dell’AFI Awards, i Critics Choice Awards e la cerimonia dei Virtuoso Awards al Santa BarbaraFestival.Tuttavia, la scoperta di vecchi tweet dall’alto contenuto razzista e islamofobo, pubblicati fino al 2022, ha spinto– distributore diPérez negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito – a interrompere ogni supporto attivo per l’attrice.