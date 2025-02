Notizie.com - Emergenza smog nei capoluoghi italiani: queste città saranno fuorilegge entro il 2030

Leggi su Notizie.com

L’aria è irrespirabile e insalubre in 25italiane su 98. Il report “Mal’Aria” 2025 di Legambiente parla chiaro: la diffusione di Pm10 nell’aria è oltre i limiti di guardia.Ciò avviene in gran parte del nostro Paese. Il Pm10, vale la pena ricordarlo, è composto da particelle inquinanti presenti nell’aria che respiriamo. Prodotte da innumerevoli fattori, come quelli relativi ai gas di scarico delle automobili e di altri mezzi di locomozione.Un quadro assai impietoso, che parte da un dato di legge: la soglia per la diffusione del Pm10 nell’aria è attualmente fissata in 35 giorni all’anno. Con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi per metro cubo. Ebbene: nel corso del 2024 sono appunto ben 25 lead aver superato questo limite.Ecco, di seguito, la top cinque di questa poco invidiabile classifica: In cima troviamo Frosinone, con 70 sforamenti registrati lungo diverse centraline situate all’interno del capoluogo ciociaro.