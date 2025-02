Lapresse.it - Emergenza smog, fuorilegge 25 città in Italia

L’inquinamento innon si arresta. E per Legambiente, come si evince dal nuovo rapporto ‘Mal’Aria di2025’, continua a essere “un’” con “25” per la qualità dell’aria. L’analisi dell’associazione ambientalista – presentata a Milano in occasione dell’avvio della campagna itinerante ‘2030’ che fino al 18 marzo attraverserà l’– è dedicata a un bilancio sullonei capoluoghi di provincia per l’anno scorso. Ma ci si proietta anche in avanti al 2030 quando, di fronte alle nuove regole, lene saranno “drammaticamente impreparate”.Frosinone e Milano le peggioriNel 2024 – racconta Legambiente – 50 centraline in 25su 98 hanno superato i limiti giornalieri di Pm10 (polveri sottili). Quindi oltre la soglia di legge che per il Pm10 è fissata in 35 giorni all’anno, con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi per metro cubo.