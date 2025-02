Genovatoday.it - Emergenza idrica in Liguria: Assoutenti chiede una gestione unica delle acque

Leggi su Genovatoday.it

, in una nota stampa, esprime soddisfazione per l'entrata in funzione, seppur parziale, del nuovo impianto di depurazione di Cornigliano, realizzato da Iren. Secondo l'associazione dei consumatori, l'infrastruttura rappresenta un passo avanti nella lotta contro lo spreco d'acqua.