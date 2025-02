Puntomagazine.it - Emergenza a Santorini: sciame sismico spinge 9.000 persone a lasciare l’isola

Leggi su Puntomagazine.it

: evacuate oltre 9.000a causa delloin corso, tra cui turisti e residenti, una delle perle turistiche dell‘arcipelago delle Cicladi, sta vivendo un’a causa delloche da giorni scuote. Più di 9.000hanno deciso di abbandonare, temendo nuovi eventi tellurici. Secondo quanto riferito dal presidente dell’Associazione delle imprese di trasporto marittimo per passeggeri, Dionysis Theodoratos, oltre 6.000sono già partite a bordo dei traghetti da domenica scorsa.In risposta alla crescente richiesta di evacuazioni, la compagnia di bandiera ellenica, Aegean Airlines, ha programmato per oggi otto voli supplementari diretti ad Atene, in aggiunta ai quattro voli regolari. Secondo quanto riportato dal quotidiano Kathimerini, tra ieri e oggi circa 2.