Ilfattoquotidiano.it - “Emanuela Orlandi? Credo al rapimento a scopo sessuale. C’è qualcosa di cattivo e ancora operante”: parla Marasut, il vicepresidente della commissione d’inchiesta

Roberto Morassut, deputato Pd,mentaresul caso-Gregori, ha rilasciato un’intervista al Corriere in cui fa un punto sulla bicamerale che da un anno esatto indaga sulle misteriose sparizioni die Mirella Gregori, entrambe scomparse a 15 anni nel centro di Roma.Sul caso ben più intricato e oscuro delcittadina vaticana, Morassut non ha molti dubbi: “La pista prevalente è il”, dichiara. “In questa vicenda c’è undi. Chi mente verrà interrogato di nuovo. Stiamo pesando tutte le piste, con l’aiuto dei consulenti, delle carte e del lavoro di molti professionisti che hanno seguito questi casi. La pista internazionale o quella del cosiddetto ricatto finanziario sono oggetto di approfondimenti rigorosissimi”, dice Morassut in riferimento alla pista che collega il casoalla morte, non meno misteriosa, di Roberto Calvi.