Quotidiano.net - Elon Musk e il mistero di Marte: la strana struttura quadrata che sta appassionando il web

Leggi su Quotidiano.net

Negli ultimi giorni il mondo della tecnologia e della scienza è stato scosso da affermazioni inaspettate provenienti da, CEO di SpaceX, il quale ha commentato le nuove immagini inviate da, che sembrerebbero mostrare unadi natura misteriosa. Le dichiarazioni, condivise in un post su Twitter, hanno alimentato il dibattito su possibili tracce di intelligenze extraterrestri e hanno messo in luce ulteriori interrogativi sul passato e sul presente del Pianeta Rosso. Un post che fa discutere (e sognare) il webha condiviso il post accompagnato da una serie di immagini ad alta risoluzione ottenute da una delle missioni marziane della sua compagnia. La figura in questione, un imponente bloccoto in maniera quasi perfetta con linee rette e angoli a 90 gradi, ha immediatamente suscitato interesse e speculazioni tra gli appassionati di astronomia e gli scettici in egual misura.