Ilfattoquotidiano.it - Elodie a Sanremo 2025 con “Dimenticarsi alle 7”: il testo della canzone

porta il brano “7“, unaambientata nelle prime ore del mattino, momento in cui emerge il forte desiderio di dimenticare a tutti i costi un’emozione.Quanta gente passa e se ne vaChe non sa chi seiContarla credo sarebbe inutileIn un mondo che è freddo oramaiStaseraCi sei solo tu nella cittàDegli occhi mieiSe è vero che poi fanno la ruggineIo non voglio più piangere così(Che cosa ne sai)Prima ancora primaChe ti incontrassi(Amore)Poi rivedersi ancoraCome due pazzi(Che cosa mi fai)Travolti da un’ideaChe non vuoi che passiChe piano piano scivola giùDiceviStaseraDove vai amoreOra che ho bisogno di teAncora ancora di piùSolo per fatalitàInsiemeDove vai amoreNon mi faiMorireAncora ancora di più7DimenticareQuando prendi a calci la poesiaMa che bella seiNella tua solitudineSembra tutto più facile così(Che cosa ne sai)Prima ancora primaChe ti incontrassi(amore)Ancora ancora ancoraCome due pazzi(Che cosa mi fai)Travolti da un’ideaChe non vuoi che passiChe piano piano scivola giùDiceviStaseraDove vai amoreOra che ho bisogno di teAncora e ancora di piùSolo per fatalitàInsiemeDove vai amoreNon mi faiMorireAncora ancora di più7Così di un giorno qualunqueMentre si parla di nienteLì seduti in un barPuò capitare a chiunqueMai a noi noMa che strano e?etto che faMandare giùLa veritàDiceviStaseraDove vai amoreDove vaiRimaniAncora ancora di più7Dimenticaredi D.