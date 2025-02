Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto supera Irina Begu nel WTA Cluj-Napoca. Prima vittoria del 2025 per la tennista italiana

Leggi su Oasport.it

Coglie lasoddisfazione del suoche nell’incontro valevole per il primo turno del torneo WTA diin due set, 6-3 7-5 il punteggio finale, laromena. Larompe così il ghiaccio e accede al secondo turno contro la vincente del match tra la romena Ana Bogdan e l’inglese Jodie Burage.Nel primo set laazzurra apre le ostilità tenendo il servizio di apertura dopo aver salvato a 15 con la romena brava a chiudere piazzando il diritto incrociato vincente. Reagisce però prontamente la testa di serie numero sette del torneo che martella di diritto, sposta la sua avversaria per negarle la possibilità di comandare il gioco dal centro del campo e ottiene il contro break.continua a premere sull’acceleratore, tiene alta la pressione con il colpi di rimbalzo e conquista altri tre game consecutivi togliendo nuovamente il servizio alla rivale nel sesto gioco per poi salire 5-2 chiudendo il settimo game con un ace.