Elisabetta Cocciaretto supera Irina Begu a Cluj-Napoca Prima vittoria del 2025 per la tennista italiana

coglie lasoddisfazione del suo. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 250 dil’azzurra hato per 6-3 7-5 laromena. Larompe così il ghiaccio e accede al secondo turno contro la vincente del match tra la padrona di casa Ana Bogdan e l’inglese Jodie Burage.Nel primo set laazzurra apre le ostilità tenendo il servizio di apertura.opera il break nel secondo game, ma l’azzurra reagisce prontamente (2-2)continua a premere sull’acceleratore, tiene alta la pressione con il colpi di rimbalzo e conquista altri tre game consecutivi togliendo nuovamente il servizio alla rivale nel sesto gioco per poi salire 5-2 chiudendo il settimo game con un ace. Sul 5-3 la marchigiana torna al servizio, si procura lapalla set con un bel rovescio lungolinea che vanifica però con un errore da fondodi chiudere i conti grazie ad un bel diritto ad uscire.