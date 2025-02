Ilfoglio.it - Elia Caprile è una speranza in più

C'è chi in porta ci va per noia, chi ci va per costrizione,né l'uno né l'altro, lui c’è finito per passione. Perchéproprio il portiere voleva fare, solo il portiere voleva fare. Voleva tuffarsi, saltare, parare, essere l’anticalcio, l’uomo capace di spegnere l’entusiasmo di uno stadio. Il portiere è il bastian contrario del pallone, colui che ha l’ultima parola sulla gioia assoluta del gol. Perché di gol in fondo vive il calcio. Certo la finta può essere meraviglia, l’assist eccellenza, ma in fin dei conti a referto ci va il gol, solo quello conta. E il portiere di tutto questo è l’estremo nemico. L’uomo che l'unico che può mai sbagliare, quello solo e diverso da tutti. Per questo vessato, spernacchiato, deriso. Ogni tanto esaltato, ma solo quando fa molto, troppo, di più del naturalmente consentito.