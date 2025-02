Lookdavip.tgcom24.it - Elettra Lamborghini e il sondaggio per i follower: “Come mi vesto a Sanremo?”

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

“Un sogno che si avvera” scrivesu Instagram, nel pubblicare una serie di foto direttamente dall’Ariston. Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di: nell’edizione 2025 lei sarà una delle co-conduttrici. La cantante infatti affiancherà Carlo Conti nel corso della terza serata; con lei sul palco ci saranno anche Katia Follesa e Miriam Leone. In questi ultimi giorni prima dell’inizio della kermesse,ripassa il copione e. pensa i look. Una nuova sfidaIl fitting pariginoha sfruttato la settimana della moda haute couture di Parigi per pensare agli abiti da indossare al Teatro Ariston. Nei giorni scorsi, l’artista è volata nella Ville Lumiére: niente sfilate per lei, bensì un appuntamento nello showroom di Zuhair Murad. Lo stilista libanese, noto per i suoi modelli ricamati, sontuosi e principeschi, ha vestito di recente Tiffany Trump per l’Inaguration Day e ora sembra pronto per una nuova sfida, quella sanremese.