Eletto Marco Patarnello la toga della lettera contro Meloni | l' Anm getta la maschera

Vi ricordate il caso diesploso in ottobre per una sua mail nella posta elettronica dell'Associazione nazionale dei magistrati? Che riconosceva, segnalava e quant'altro ai suoi colleghi la «forza» e la «pericolosità»premier Giorgiarispetto ai suoi predecessori perché inattaccabile sul piano personale, solida per la sue «visioni politiche», cioè per la sua leadership più consistente delle precedenti. «Esponente di Magistratura Democratica», come sottolineò la premier in una immediata reazione polemica, quel magistrato è appena statodai colleghi nel nuovo comitato direttivo dell'associazione di categoria. Non col massimo dei voti - 688 come il collega Giuseppe Tango - né col minimo -74 voti di Natalia Ceccarelli - ma con 234, rimediando il 28esimo posto su 36.