El Salvador si è offerto di ricevere i migranti e detenuti espulsi dagli Stati Uniti

Il governo di El Salvador, piccola repubblica dell’America centrale, si ènel paese persone. Lo hanno fatto sapere il presidente salvadoregno, il populista e conservatore Nayib Bukele, e il segretario di Stato degliMarco Rubio, che in questi giorni è in visita a El Salvador.I funzionari hanno suggerito che questa potrebbe essere un’opzione per i membri di gang venezuelane condannati per crimini negli, qualora Caracas si rifiutasse di accettarli. Quando gli è stato chiesto della possibilità di un accordo del genere, il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha dichiarato l’accordo che i due paesi stanno finalizzando “non ha precedenti nella storia delle relazioni, non solo deglicon El Salvador, ma, credo, in America Latina.