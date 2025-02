Oasport.it - Eirik Hystad Solberg fa il bis nel gigante di Soldeu di Coppa Europa, Stefano Pizzato è quinto

Davvero per un soffio!vince anche il secondodi(Andorra) valevole per ladi sci alpino maschile 2024-2025 ma, se ieri lo aveva fatto con 37 centesimi sul secondo, oggi ha trionfato per un solo centesimo.Alle sue spalle, infatti, si è classificato il francese Alban Elezi Cannaferina che, staccato di 57 centesimi a metà gara, ha sfiorato la rimonta nella seconda manche. Completa il podio lo svedese Mattias Roenngren (secondo ieri) a 27 centesimi dalla vetta.Chiude in quarta posizione lo svizzero Fadri Janutin a 28 centesimi, quinta per il primo degli italiani,, a 40, mentre è sesto l’austriaco Joshua Sturm a 45. Settima posizione per il francese Diego Orecchioni a 48, quindi ottavo il suo connazionale Loevan Parand a 74. Nona posizione per il norvegese Jesper Wahlqvist a 97, mentre completa la top10 il nostro Hannes Zingerle a 1.