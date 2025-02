Anteprima24.it - Edificio via Piermarini, i condomini vogliono garanzie dal Comune sulla staticità del palazzo

Tempo di lettura: 5 minuti“Casa, dolce casa”: un detto antico che non sempre risponde al vero. Ne sanno qualcosa idi undi via, nella zona alta della città, che oggi pomeriggio hanno dato vita ad un sit-in di protesta all’ingresso dello stessoa causa di un presunto progetto di nuovi appartamenti, ben quattro, che starebbero per sorgere alla sommità dell’degli anni Sessanta in cui abitano e che è già bello grosso di suo, ergendosi per ben sei piani.La protesta clamorosa di oggi pomeriggio trae origine dall’improvvisa apparizione nei mesi scorsi per l’di viadi un cantiere edilizio.Sta di fatto che l’angustia per i residenti va avanti ormai da un bel pò: il loro timore è che la costruzione sulle loro teste di altri quattro appartamenti potrebbe creare instabilità da sovrappeso per le fondamenta dell’progettato per reggere “solo” sei piani e non sette.