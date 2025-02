Ilrestodelcarlino.it - Edicola Lino’s, faro su via del Pratello: ecco la mostra ‘Scartavetro’

L’continua a tenere vivo il fermento in via del68a, con una declinazione votata all’arte, alla musica e alla cultura. E così sabato scorso, in occasione di ART CITY, ha inaugurato il progetto Scartavetro a cura di Francesca Bellucci, che mette in dialogo le opere dei bolognesi Mirko Donati e Andrea Melò. Donati si definisce "un artista nomade", appassionato di viaggi e "avido di vita", che ama trasformare tutto ciò che incontra partendo dai materiali più svariati, in particolare il ferro. Tra mostre e performance (anche a Berlino e a L’Isola Nel Kantiere sotto le Torri) ha lavorato anche come macchinista e scenografo al Comunale. Melò è architetto, scenografo e scultore e spazia tra eventi e set cinematografici: anche lui esplora le mille sfaccettature della materia, dai metalli all’argilla, dal vetro soffiato al legno, integrando tecniche tradizionali, trasformazioni digitali e stampe 3D.