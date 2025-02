Metropolitanmagazine.it - “Eddington” di Ari Aster, con Joaquin Phoenix ed Emma Stone, potrebbe arrivare a Cannes

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Secondo quanto appreso da Variety, A24 porterà ““, l’attesissimo thriller originale di Aricon, Pedro Pascal,e Austin Butler, all’European Film Market di Berlino questo mese. Il film, che vede la partecipazione anche di Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Clifton Collins Jr. e Luke Grimes, è attualmente in fase di post-produzione e si ritiene che ruoterà attorno a uno sceriffo di una piccola città del New Mexico con sogni ambiziosi. Variety ha anche appreso che “essere in lizza per il debutto a, il che lo renderebbe il primo film dicome regista a presentarsi al festival, con A24 che punta a un’uscita estiva.La produzione di “” è iniziata a marzo 2024, conche ha scritto, diretto e prodotto insieme a Lars Knudsen sotto la loro etichetta Square Peg.