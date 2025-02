Agrigentonotizie.it - Ecco perché l'Agrigentino è impreparato ai nubifragi: la mappa delle zone a rischio alluvione

Non piove e, complici le reti idriche colabrodo, i rubinetti restano asciutti (in attesa del turno di distribuzione che arriva anche a 10 giorni in alcuni paesi) pure in pieno inverno. Ma quando piove, e in maniera intensa, i rischi hanno degli appellativi precisi: idraulico e idrogeologico. Per.