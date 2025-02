Liberoquotidiano.it - Ecco perché la sinistra ha perso il treno della storia

C'è un filo rosso che unisce Washington e Roma, Berlino e Parigi, Londra e Città del Messico, il Canada e l'Africa. È la tramacontemporaneità che si tesse sulle rotte dell'immigrazione, del commercio epolitica di potenza. Non ho citato l'Asiala Cina si muove come un'isola, un'entità millenaria, circondata dall'oceano, che ha i suoi tempi, un calendario che l'Occidente non capisce. In mezzo, al centro del Mediterraneo, c'è Roma, ieri caput mundi, oggi crocevia di una serie di passaggi storici che riguardano il destino dell'Europa. La cronaca sa essere beffarda, gioca a dadi, presenta quelli che Milan Kundera chiamava «paradossi terminali». Bene, c'è del comico e del tragico nella notizia di un migrante che denuncia il Presidente del Consiglio, un fatto che espone alla vista di tutti il cortocircuitocontemporaneità, la gestione impossibile del fenomeno migratorio con le regole pazze dei diritti che piegano il diritto, diventandone alla fine un rovescio, anzi un vero e proprio sottosoprarealtà.