Quotidiano.net - Ecco il francobollo per i 25 anni di Invitalia: omaggio alle donne

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 febbraio 2025 - È stato presentato ieri, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy a Palazzo Piacentini, ildedicato a, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa giunto al suo 25esimoversario. Si tratta di unordinario, appartenente alla serie tematica ‘Le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy’ e che valorizza il ruolo dellenel lavoro. “Questo- ha dichiarato il ministro del Mimit Adolfo Urso - è importante perché riconosce il ruolo significativo svolto dain questi 25. Al contempo, è uno stimolo a fare di più e meglio per accompagnare le imprese, affiancandole nell'utilizzo degli strumenti che lo Stato mette a loro disposizione per affrontare la trasformazione tecnologica e industriale in atto e renderle sempre più competitive a livello nazionale e globale”.