Ecco come Intesa Sanpaolo chiude un altro anno record

Ancora unper. La prima banca italiana per capitalizzazione si è lasciata alle spalle conti archiviati con un utile netto di 8,7 miliardi di euro (+12,2% sul 2023) e che hmesso il board guidato da Carlo Messina di proporre agli azionisti, in vista della prossima assemblea, dividendi complessivi per 6,1 miliardi di euro, tra i 3 miliardi di acconto pagati a novembre e 3,1 miliardi di saldo da pagare a maggio 2025, unitamente a un buyback (riacquisto di azioni proprie) da avviare a giugno 2025 per 2 miliardi di euro.Sui numeri del 2024 hcomunque avuto il loro peso ancora gli interessi, risultati pari nel 2024 a 15,7 miliardi di euro, in crescita del 6,9% rispetto ai 14,7 miliardi del 2023. Le commissioni nette, invece, ammontano a 9,3 miliardi, in aumento del 9,4% rispetto ai 8,5 miliardi del 2023.