Ecco come entrano Furti in appartamento il nuovo ‘metodo Topolino’ anche per le porte blindate

Un’operazione della Squadra Mobile di Bologna ha portato all’arresto di tre cittadini georgiani, di 42, 38 e 34 anni, ritenuti responsabili di almeno cinqueinnel quartiere Murri. I tre, già noti alle forze dell’ordine per reati simili, utilizzavano le cosiddette “chiavi georgiane” per forzare serrature di tipo europeo senza lasciare segni di scasso.Le abitazioni colpite si trovano in Via Calori, Via Bezzecca, Via Novelli, Via Ravenna e Via Dagnini, ma gli inquirenti stanno esaminando altri episodi per verificare eventuali collegamenti con la banda. Gli investigatori della V Sezione “Reati contro il patrimonio” della Squadra Mobile hanno individuato una serie di elementi ricorrenti nei colpi messi a segno: l’assenza di segni di effrazione sue finestre e la reva composta da oggetti di valore molto diversificati, tra cui borse di lusso, dispositivi tecnologici, biciclette, strumenti musicali e preziosi in oro e argento.