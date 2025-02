Brindisireport.it - Ecco "20 D.C.", la mostra antologica dedicata a David Cesaria

Leggi su Brindisireport.it

MESAGNE - Si intitola 20 D.C. laai 20 anni di carriera di, a cura di Ilaria Caravaglio, per la quale si apriranno le porte del Castello di Mesagne, città natale dell’artista. Già dal titolo scelto non è difficile intuire come, per, elementi quali.