Ilfogliettone.it - È subito medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di sci alpino di Saalbach

È iniziata nel migliore dei modi l’avventura degli azzurri ai Campionatidi sci2025 a, in Austria.ha conquistato lanel parallelo a squadre miste, la gara d’apertura della rassegna iridata.Il quartetto italiano composto da Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Alex Vinatzer e Filippo Della Vite ha dimostrato una superiorità tecnica e tattica impeccabile, superando nell’ordine Ucraina, Francia e Svezia per arrivare alla big final contro la favorita Svizzera. La sfida decisiva per il titolo si è rivelata estremamente equilibrata, concludendosi con un punteggio di 2-2. Tuttavia,ha prevalso grazie a una somma di tempi complessivamente migliore.La giovane promessa Giorgia Collomb, alla sua prima partecipazione aidopo il debutto in Coppa del Mondo a novembre, ha segnato un tempo di 25.