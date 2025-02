361magazine.com - “È sempre Cartabianca”, le anticipazioni di martedì 4 febbraio

Leggi su 361magazine.com

, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È“, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.Mentre prosegue il dibattito politico sul rilascio di Almasri e sull’annuncio di Giorgia Meloni di essere indagata insieme ad altri membri del governo «per i reati di favoreggiamento e peculato», non si placano le polemiche riguardo la decisione dei giudici della Corte d’appello di Roma di sospendere il trattenimento di 43 migranti nel centro in Albania. Si tratta del terzo trasferimento e del terzo «no» dei giudici alla loro permanenza nel centro albanese.Intanto la tensione internazionale è alle stelle dopo la decisione di Donald Trump di imporre dazi severi sulle importazioni da Messico, Canada e Cina. Il Presidente americano ha avvertito che «presto» annuncerà dazi anche contro l’Unione Europea: quali ripercussioni sull’economia del nostro Paese? Valgono, infatti, 67,3 miliardi di euro le esportazioni italiane verso gli USA.