È Odjer il rinforzo per Cudini. Così l’Ascoli chiude il mercarto

Nel finale di mercatoregala Mosesa mister. La giornata conclusiva della sessione invernale ha riservato al Picchio la possibilità di riuscire a fare proprio quel tassello che di certo serviva da molto tempo per permettere al centrocampo di vedersi rinforzato dopo tanta fatica patita nel corso del cammino portato avanti finora. Il giocatore era finito nel mirino del direttore sportivo Sforzini nelle ore successive al match vinto in casa venerdì sera contro il Carpi (2-1), ma la trattativa per riuscire a produrre l’attesa fumata bianca è stata tutt’altro che semplice. Il ghanese infatti era un elemento di punta della Pianese tanto dall’essere sceso in campo anche in occasione della gara disputata controe pareggiata 1-1 il recente sei gennaio. Tutto si è sbloccato definitivamente nel tardo pomeriggio quando i toscani sono riusciti ad aggiudicarsi Marchesi in prestito dalla Giana Erminio.