È morto l'armatore Giovanni Montanari. Una vita tra affari e amore per la città

di Tiziana PetrelliSi è spento domenica mattina all’età di 82 anni, vinto da una fulminea malattia,, imprenditore generoso e illuminato, un uomo che ha saputo coniugare la visione imprenditoriale con l’attaccamento alla sua, Fano, senza mai perdere quell’umiltà e disponibilità che lo hanno reso una figura tanto rispettata quanto amata., nato il 23 marzo 1942, rappresenta la quarta generazione della storica famiglia di armatori: aveva ereditato il nome del nonno, capitano e fondatore (nel 1889) dell’aziendaNavigazione e per oltre mezzo secolo è stato un punto di riferimento per il gruppo, ricoprendo incarichi di amministratore in tutte le società – fondò negli anni ’70 il cantiere navale Cutty Sark con cui fu precursore della nautica cittadina – e negli ultimi anni il ruolo di vicepresidente, che ha svolto recandosi in ufficio fino ad una settimana fa.