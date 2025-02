Lanazione.it - "E i ternani? sono di serie b"

TERNI "L’ultima trovata del sindaco Bandecchi, che annuncia di voler mettere allo studio la possibilità di azzerare del tutto le “tasse”, per 15 anni, a favore di chi decidesse di trasferire la propria residenza a Terni e di voler anche ridurre del 50% quelle a carico delle nuove imprese che volessero impiantarsi nel nostro territorio, suona innanzitutto come un’offesa aidoc, privati cittadini o aziende che siano: quelli che magari quinati eriusciti persino a non andarsene, quelli che da sempre vivono, hanno famiglia, lavorano e fanno impresa nella Conca, declassati non si sa perché adiB". Così il coordinatore comunale di FdI, Marco Cecconi. "Non si capisce bene – continua – che cosa Bandecchi abbia in animo di azzerare o dimezzare. Le “tasse” comunali propriamente intese, ovvero l’addizionale Irpef e l’Imu, oppure i “tributi” comunali rubricati come tali, Taric o ex Tosap? Tutte e due le tipologie di balzelli? I primi a cui, piuttosto, Bandecchi dovrebbe prestare attenzione e chiedere scusa per quest’ultima sua improvvida sortita,proprio idi lungo corso.