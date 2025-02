È fatta Grande Fratello Helena e Javier al dunque dopo la puntata Alla fine è successo VIDEO

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella serata del 3 febbraio 2025, alMartinez ha finalmente confessato di essersi infatuato diPrestes. A Signorini ha detto in diretta: “A lei tengo tanto e ultimamente ho capito qualcosa in più. Devo smetterla di dire che non c’è stato nulla e che siamo molto amici, mi rendo conto che le mie parole non vengono accompagnate dai gesti. Non posso non rendermi conto di una persona che stravede per me. Il fatto che io tenga tantissimo a lei in qualche modo mi frena, perché prima di buttarmi voglio essere certo. Con Shaila? C?è sempre stata passione, ma conè una cosa diversa“.>> “Alfonso, io torno a casa”., la concorrente si ritira: saluta tutti e va via all’improvvisoMa il colpo di scena vero c’è stato al termine della