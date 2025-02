Linkiesta.it - È crisi per l’economia del caffè a livello globale

Le previsioni di calo produzione e rincaro parlavano già abbastanza chiaro alla fine del 2023. Nel corso del 2024 il quadro d’insieme è apparso sempre più critico e ora, con il passare del tempo e l’aggravarsi dei fattori in gioco, il 2025 si preannuncia come un anno di non ritorno per l’universo. Secondo un’indagine stilata da Assoutenti congiuntamente al Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che ha passato in rassegna i listini al dettaglio di burro,tostato, cioccolato ed espresso nei bar delle principali città italiane, ladelle materie prime ha fatto schizzare i prezzi al rialzo.Nel 2024 il prezzo medio di una tazzina al bar ha raggiunto 1,21 euro, +18 per cento dal 2021, quotando la spesa complessiva degli italiani per ilespresso a 7,26 miliardi di euro.