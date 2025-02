È boom di cassa integrazione In provincia 38 milioni di ore

Ilrestodelcarlino.it - È boom di cassa integrazione. In provincia 3,8 milioni di ore

Nel 2024 i lavoratori deldi Forlì-Cesena hanno dovuto fare i conti con quasi tree 800mila di ore di, un dato estremamente preoccupante, tanto più perché è in rialzo del 6,9% rispetto ai dodici mesi precedenti. Il valore, che scendendo nel dettaglio ammonta a 3.739.678 ore, supera ampiamente il numero del 2023, quando il contatore si era fermato a 3.497.351. A pubblicare le cifre è stato l’Osservatorio Inps. Sul tema è intervenuta anche la Cgil, che ha sviluppato un’analisi a livello regionale, dalla quale è emerso che in tutta L’Emilia Romagna il quadro è anche più fosco, con una crescita complessiva del 54,7% (trainata da +71,8% dell’area bolognese e addirittura dal + 136%,3% dei Reggio Emilia, senza dimentica il 62% di Rimini e il 52% di Modena). Dunque nel 2024 in tutta la regione sono state autorizzate 60,5di ore di