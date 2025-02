Inter-news.it - E al quinto torto, Inzaghi scoppiò! L’Inter segue una linea – CdS

Domenica nel derby di Milano contro il Milan,ha subito ilarbitrale delle ultime settimane. Ecco perché è arrivato lo sfogo assolutamente legittimo di Simone.SFOGO – E alarbitrale, anche uno come Simonepuò scoppiare. E così è stato.domenica nel derby contro il Milan ha subito ilarbitrale delle ultime settimane. Il più clamoroso di tutti. Pavlovic colpisce nettamente il polpaccio di Marcus Thuram, al netto del giudizio dell’AIA (incapace come sempre a prendersi le responsabilità e a fare mea culpa), ma il VAR inspiegabilmente non interviene nell’aiutare Chiffi. Il risultato: niente rigore.nel post partita si è sfogato, ricordando di comenelle ultime settimane abbia subito tantissimi errori arbitrali.