.com - Duse, the Greatest, recensione: l’eredità di Eleonora Duse rivive grazie al lavoro pregevole di Sonia Bergamasco

Leggi su .com

La nostradi, the, il documentario diche esploraartistica e umana della divina: una riscoperta del mistero attorno all’attrice e alla donna condotta con piglio chirurgico e grande sensibilitàPrima della Magnani, c’è stata la. La divina della recitazione che in, thesi racconta non tramite le proprie interviste, ma tramite le voci altrui, le testimonianze dei giornali dell’epoca, gli spezzoni del suo unico film per il cinema Cenere e il ricordo di coloro che sono stati toccati dalla sua grandezza. Già presentato alla scorsa Festa del Cinema di Roma, il documentario diè un chirurgico tentativo di riscoperta del mistero, realizzato con grande sensibilità e rispetto senza però mai cedere alla tentazione agiografica e invece adottando un taglio quasi da detection.