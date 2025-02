Agi.it - Duplice omicidio a Napoli, morto il fratello di un "ras"

Leggi su Agi.it

AGI - Salvatore Avolio, 32 anni, l'uomo colpito mentre era in scooter con Francesco Abenante, 34 anni,sul colpo, durante l'agguato in II traversa di via Vincenzo Janfolla, e poi deceduto all'ospedale Caldarelli di, eradel ras Antonio, ucciso anche lui in un agguato. Una parentela pesante, che, unita al fatto che Abenante è considerato legato al clan Lo Russo, detto dei Capitoni, indica una pista agli investigatori. Lo scooter su cui viaggiavano i due è stato affiancato per sparare e colpirli, dinamica tipica dei regolamenti di conti della camorra. Le indagini sono state intanto delegate ai carabinieri, che stanno raccogliendo eventuali immagini dalle telecamere di videosorveglianza in zona e testimonianze. Ilriacuisce le fibrillazioni tra clan nell'area a Nord di