Due bicchieri prima di guidare? Si possono bere quasi sempre Il test di Quattroruote con il nuovo codice della strada

Leggi su Open.online

Duedi vino sise poi si deve? Sì, secondo ildi, riportato oggi anche su Libero, che si inserisce nel dibattito generato dal. Ilo prevede multe più salate per coloro che vengono sorpresi ain stato di ebbrezza, ma il tasso alcolemico che l’etilometro deve rilevare per comminare le sanzioni non è cambiato. Il limite resta fissato a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue. Eppure, quando si esce a pranzo, a cena, a fare aperitivo, da quando è entrato in vigore ilo, gli interrogativi si sono moltiplicati: «Potrò? Un bicchiere? Forse due?», si chiedono i commensali.Ildisu quanto si puòdiPer questo, la rivista dedicata al mondo dell’auto ha effettuato unempirico, ma comunque significativo per farsi un’idea.